  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Заболевшие работники смогут работать удаленно и не оформлять больничный - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Заболевшие работники смогут работать удаленно и не оформлять больничный

Заболевшие работники смогут работать удаленно и не оформлять больничный

Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму.

Представители комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планируют внести в весеннюю сессию законопроект, позволяющий заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без больничного, с сохранением зарплаты. Об этом рассказал председатель комитета Ярослав Нилов изданию «Ведомости».

Поправки будут внесены в Трудовой кодекс. Необходимость разработки законопроекта объяснили изменениями, вызванными пандемией коронавируса. Так, в период подъема заболеваемости наиболее уязвимым категориям граждан, в том числе имеющим хронические заболевания, было показано пребывание дома. Работодатели, по словам Нилова, принудительно отправляли их на больничный.

Источник отмечает: за три года наибольшее количество больничных листов оформили в первый год пандемии, в 2020 — 60 млн. В 2022 их было 56,5 млн, в 2023 — 49,7 млн.

Законодательная инициатива предусмотрит возможность сотрудника по согласованию с работодателем отказаться от больничного и выплат из СФР, пояснил депутат. Таким образом, работник продолжит выполнять свои обязанности дистанционно, получать зарплату, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства, заключил Нилов. Сейчас депутаты проводят консультации с Минздравом, после чего обсудят инициативу с профсоюзами и работодателями.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:06 −2
Другие статьи по темам
Событие
больничные выплатыгосдума

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские депутаты предложили отправлять на СВО добровольцами судимых мигрантов и россиян
Тульские депутаты предложили отправлять на СВО добровольцами судимых мигрантов и россиян
«Академия Михайлова» начала год с победы над «Динамо СПб»
«Академия Михайлова» начала год с победы над «Динамо СПб»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.