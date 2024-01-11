Заболевшие работники смогут работать удаленно и не оформлять больничный

Законодательная инициатива предусмотрит возможность сотрудника по согласованию с работодателем отказаться от больничного и выплат из СФР, пояснил депутат. Таким образом, работник продолжит выполнять свои обязанности дистанционно, получать зарплату, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства, заключил Нилов. Сейчас депутаты проводят консультации с Минздравом, после чего обсудят инициативу с профсоюзами и работодателями.