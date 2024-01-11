Заболевшие работники смогут работать удаленно и не оформлять больничный

Представители комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планируют внести в весеннюю сессию законопроект, позволяющий заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без больничного, с сохранением зарплаты. Об этом рассказал председатель комитета Ярослав Нилов изданию «Ведомости».
Поправки будут внесены в Трудовой кодекс. Необходимость разработки законопроекта объяснили изменениями, вызванными пандемией коронавируса. Так, в период подъема заболеваемости наиболее уязвимым категориям граждан, в том числе имеющим хронические заболевания, было показано пребывание дома. Работодатели, по словам Нилова, принудительно отправляли их на больничный.
Источник отмечает: за три года наибольшее количество больничных листов оформили в первый год пандемии, в 2020 — 60 млн. В 2022 их было 56,5 млн, в 2023 — 49,7 млн.
Законодательная инициатива предусмотрит возможность сотрудника по согласованию с работодателем отказаться от больничного и выплат из СФР, пояснил депутат. Таким образом, работник продолжит выполнять свои обязанности дистанционно, получать зарплату, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства, заключил Нилов. Сейчас депутаты проводят консультации с Минздравом, после чего обсудят инициативу с профсоюзами и работодателями.