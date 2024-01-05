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Волейбол: «Тулица» одержала волевую победу над краснодарским «Динамо»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Волейбол: «Тулица» одержала волевую победу над краснодарским «Динамо»

4 января в Краснодаре состоялся матч 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Тульские волейболистки одержали победу над местным «Динамо» со счетом 3:2. 

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Губернатор Алексей Дюмин поздравил спортсменок, тренерский штаб и болельщиков.

Поздравляю с первой и очень важной победой в новом году! Наши девушки продемонстрировали боевой дух и настоящую волю к победе. Пусть этот успех вдохновит спортсменок на новые достижения, - сказал Алексей Дюмин.

Лучшим игроком матча была признана Ксения Лебедкина.

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Я очень рада, что мы все ближе и ближе подходим к тому, когда каждый друг другу может помочь в нужный момент. Это очень круто! Такие игры нам нужны, они создают какой-то трамплин для нас. И дальше у нас все будет получаться больше и больше. 

8 января на домашней арене «Тулица» проведет матч 15-го тура против «Енисея» (Красноярск). 


 

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