Волейбол: «Тулица» одержала волевую победу над краснодарским «Динамо»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские волейболистки одержали победу над местным «Динамо» со счетом 3:2.





Губернатор Алексей Дюмин поздравил спортсменок, тренерский штаб и болельщиков.

- Поздравляю с первой и очень важной победой в новом году! Наши девушки продемонстрировали боевой дух и настоящую волю к победе. Пусть этот успех вдохновит спортсменок на новые достижения, - сказал Алексей Дюмин.

Лучшим игроком матча была признана Ксения Лебедкина.

- Я очень рада, что мы все ближе и ближе подходим к тому, когда каждый друг другу может помочь в нужный момент. Это очень круто! Такие игры нам нужны, они создают какой-то трамплин для нас. И дальше у нас все будет получаться больше и больше.

8 января на домашней арене «Тулица» проведет матч 15-го тура против «Енисея» (Красноярск).



