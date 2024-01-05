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В Туле проводят уборку городских улиц и вывозят снег
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле проводят уборку городских улиц и вывозят снег

Также в областной столице проводят обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами, собирают мусор.

За минувшие сутки с улиц города было вывезено более 2360 кубических метров снега, а также израсходовано свыше 20 тонн противогололедных материалов.

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Днем в уборке задействовано более 120 единиц техники и порядка 180 человек. 

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