В Туле проводят уборку городских улиц и вывозят снег

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Также в областной столице проводят обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами, собирают мусор.

За минувшие сутки с улиц города было вывезено более 2360 кубических метров снега, а также израсходовано свыше 20 тонн противогололедных материалов.

Днем в уборке задействовано более 120 единиц техники и порядка 180 человек.