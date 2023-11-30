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17-летняя новенькая «Тулицы» помогла команде обыграть «Протон»: фоторепортаж с матча
Фото Дмитрия Дзюбина.

17-летняя новенькая «Тулицы» помогла команде обыграть «Протон»: фоторепортаж с матча

Полина Ковалёва провела дебютную игру за тулячек.

Накануне «Тулица» принимала на домашней площадке саратовский «Протон». В напряженном матче 9-го тура Суперлиги тулячки вырвали победу у соперниц. Счет — 3:2 (25:20, 19:25, 24:26, 25:22, 15:12). 

Дебютную игру за тульскую команду провела 17-летняя Полина Ковалёва. Напомним, спортсменка перешла в «Тулицу» из казанского «Динамо-Ак Барс». По итогам противостояния волейболистку признали лучшим игроком матча.

Главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев подвел итоги игры:

— Девчонки — молодцы, справились прежде всего с собой. После тяжелейшей третьей партии смогли собраться, проявили характер. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил спортсменок, тренерский штаб и болельщиков с победой:

— Это была сложная, напряженная игра. Но наши девушки вовремя собрались и одержали волевую победу. Нужно и дальше работать на результат. Верим в команду!

Смотрите большой фоторепортаж с матча:

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2 декабря «Тулица» на выезде сыграет против «Динамо-Метар» из Челябинска. Следующую домашнюю игру тульские спортсменки проведут в «Тула-Арене» 10 декабря против казанского «Динамо-Ак Барс».

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Фотограф:
сегодня, в 12:49 0
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