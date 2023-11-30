«Живем во мгле и холоде»: жители тульского села Частое пожаловались на проблемы с электричеством

Фото жителей села Частое.

Жители утверждают, что электрики подключают все новые дома к старой подстанции, и трансформатор уже не выдерживает.

В редакцию обратилась жительница села Частое Ирина Проскурина.

— Обращаюсь к вам за помощью в решении проблемы отсутствия электроэнергии в частном секторе села Частое. У нас стоит трансформатор который рассчитан на 100 домов. А так как в нашем селе Частое идёт интенсивная застройка, то электрики, недолго думая, вешают все эти новые строящиеся дома на этот трансформатор. Он на такое количество не рассчитан.

В течении длительного времени на трансформаторе выгорают вставки (плавкие предохранители). Аварийка у нас дежурит чуть ли не круглосуточно, но для устранения проблемы нужна модернизация подстанции. Мы каждый день сидим без света и отопления.

В нашем поселке проживают и многодетные, и люди пожилого возраста. Кто нам поможет в этой ситуации?

Myslo запросил комментарий энергетиков.

— Сегодня, 30.11.2023 года, энергетики Ленинского РЭС приступают к работам по установке дополнительной комплектной трансформаторной подстанции 400 КВА для повышения надежности и качества электроснабжения жителей с. Частое. Работы планируется завершить в срок до 11 декабря текущего года, — сообщили в пресс-службе «Тулэнерго».