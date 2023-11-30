Волейболистки «Тулицы» вырвали победу у «Протона»

В МСЦ «Тула-Арена» наши волейболистки сыграли с саратовским «Протоном». Первую партию тулячки выиграли со счётом 25:20, причём решающий бросок сделала новичок команды Полина Ковалёва.

В двух следующих партиях одержал победу «Протон» — 19:25 и 24:26 в пользу гостей. Но в четвертой части матча тулячки сравняли счёт с перевесом в три очка — 25:22. Решающая пятая партия завершилась со счётом 15:12 в пользу «Тулицы».

Итог — 3:2 в пользу тулячек! Заслуженная волевая победа!

Лучшим игроком матча стала Полина Ковалёва.