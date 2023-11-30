Госавтоинспекция не будет штрафовать туляков за езду зимой на летней резине

Фото из архива Myslo

Об этом в преддверии начала зимнего сезона напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помощник министра внутренних дел России разместила в своём Telegram-канале видео с разъяснениями руководителя ГИБДД Михаила Черникова. Он заявил, что за отсутствие зимней резины никакие санкции к водителям применяться не будут:

— Сотрудники ГИБДД штрафовать и наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода, — отметил главный гаишник страны.

Михаил Черников отметил, что в ряде регионов погода пока не способствует езде на шипованной резине, и призвал жителей ответственно относиться к дорожной обстановке, которая меняется в связи с погодными условиями.