  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Госавтоинспекция не будет штрафовать туляков за езду зимой на летней резине - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Госавтоинспекция не будет штрафовать туляков за езду зимой на летней резине
Фото из архива Myslo

Госавтоинспекция не будет штрафовать туляков за езду зимой на летней резине

Об этом в преддверии начала зимнего сезона напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помощник министра внутренних дел России разместила в своём Telegram-канале видео с разъяснениями руководителя ГИБДД Михаила Черникова. Он заявил, что за отсутствие зимней резины никакие санкции к водителям применяться не будут:

— Сотрудники ГИБДД штрафовать и наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода, — отметил главный гаишник страны.

Михаил Черников отметил, что в ряде регионов погода пока не способствует езде на шипованной резине, и призвал жителей ответственно относиться к дорожной обстановке, которая меняется в связи с погодными условиями.

Фотограф:
сегодня, в 08:20 0
Другие статьи по темам
Событие
ГИБДДзимняя резинаштрафыводителиавтомобили

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за застрявшей в контактной сети штанги троллейбуса в Заречье образовалась серьезная пробка
Из-за застрявшей в контактной сети штанги троллейбуса в Заречье образовалась серьезная пробка
Волейболистки «Тулицы» вырвали победу у «Протона»
Волейболистки «Тулицы» вырвали победу у «Протона»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.