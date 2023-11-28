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Юная волейболистка попросила президента «Тулицы» подарить мячи для занятий в школе
Кадр из видео.

Юная волейболистка попросила президента «Тулицы» подарить мячи для занятий в школе

Просьбу спортсменки услышали и обещают исполнить.

Ученица 6-го класса одного из Центров образования Оля Мальцева написала письмо президенту волейбольной «Тулицы» Николаю Терехову. Она рассказала, что является болельщицей команды и сама занимается волейболом. Девочка обратилась к клубу с просьбой.

— Я бы хотела поиграть такими же профессиональными мячами, хотя бы одним, как у нашей тульской команды. Если есть возможность, я прошу выделить один или пару-тройку мячей, я была бы вам очень благодарна, — написала школьница. 

Николай Терехов пригласил Олю на матч «Тулицы» с «Протоном», который состоится в Туле 29 ноября, и пообещал исполнить ее просьбу.

— На этой игре мы обязательно вручим три мяча, которыми вы будете тренироваться. Я уверен, что вы в скором будущем окажетесь в нашей любимой «Тулице», — сказал Терехов.

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