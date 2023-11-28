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В Тульской области внесли изменения в Программу переселения соотечественников
Фото Дмитрия Дзюбина

В Тульской области внесли изменения в Программу переселения соотечественников

Повышаются требования к участникам программы в части образования, трудового стажа.

Губернатор Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу проект закона, устанавливающий коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента. На 2024 год стоимость патента составит 8300 рублей в месяц.

Кроме того, внесены изменения в Программу переселения соотечественников. В нашем регионе она начала реализовываться в рамках пилотного проекта с 2011 года.

Согласно изменениям повышаются требования к участникам программы в части образования, трудового стажа.

По-прежнему необходимо владеть русским языком, знать историю России, русскую культуру и традиции, нормы законодательства.

— В последние годы Тульская область становится все более привлекательной для иностранных граждан. Это связано с экономическим и инвестиционным ростом, созданием высокотехнологичных рабочих мест, строительством доступного жилья и социальной инфраструктуры, удобным расположением.

В этих условиях важно, чтобы иностранные граждане, желающие приобрести гражданство нашей страны, имели соответствующее запросу экономики образование и компетенции, а для туляков сохранялись благоприятные возможности для трудовой самореализации.

Принятые решения позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда и позитивно отразятся на экономике региона в целом, — подчеркнул первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

За 9 месяцев этого года на миграционный учет встали на 23% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Оформлено на 15% больше патентов на право работать в Тульской области.

Регулирование трудовой миграции и контроль за исполнением мигрантами и работодателями установленных законом правил будет осуществлять УМВД России по Тульской области.

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сегодня, в 15:31 0
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