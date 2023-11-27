В манеже «Арсенала» прошли финалы «Гран-при Тулы» по боксу: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сборная Тульской области завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

В манеже стадиона «Арсенал» прошел XXVIII Всероссийский турнир «Гран-при Тулы». В течение пяти дней награды оспаривали более 100 боксёров, представлявших 23 региона.

В финальном бою в весе до 54 килограммов туляк Рашад Гасанов выиграл у москвича Виктора Кулдошина, а в категории до 60 килограммов еще один тульский спортсмен Дмитрий Окорочков был сильнее Даниила Хоружего из Московской области.

В супертяжёлом весе свыше 92 килограммов Иван Онищенко в ярком и упорном поединке уступил Андрею Тюфякову из Санкт-Петербурга и занял второе место.

Бронзовыми призёрами турнира стали туляки Владислав Чечин (54 кг), Сафиюлло Багодуров (67 кг) и Антон Карпенко (75 кг).

Награждение победителей и призёров провели Олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов Александр Поветкин, мастер спорта международного класса, заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов, заслуженный мастер спорта, чемпион мира Сергей Казаков, мастер спорта международного класса, чемпион Европы Михаил Гала, президент Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов, двукратная чемпионка мира Елена Карпачёва, куратор сборной России по боксу ЦСП Министерства спорта РФ Сергей Назаров, чемпионка мира и Европы Елена Савельева, почётный гражданин города-героя Тулы, почётный президент ФБТО и основатель турнира «Гран-при Тулы» Владимир Могильников, чемпионка Европы, чемпионка мира среди военнослужащих, восьмикратная чемпионка России Дарья Абрамова, чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка Дарима Сандакова.