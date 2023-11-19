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«Арсенал» обыграл «Енисей» со счетом 2:0
Фото ФК «Енисей»

«Арсенал» обыграл «Енисей» со счетом 2:0

Тульская команда занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги этого сезона.

Утром 19 ноября в манеже «Енисей» в Красноярске состоялся матч «Енисей» — «Арсенал». В первом тайме команды не смогли открыть счет, а вот второй тайм выдался результативным. Мячи в ворота соперников отправили Анатолий Макаров (68 минута) и Джонатан Окоронкво (пенальти на 74 минуте). 

Эта победа стала для «Арсенала» 500-й в чемпионатах России на всех уровнях. В данный момент тульская команда занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги этого сезона. У нас 32 очка по итогам 19 матчей.

25 ноября «Арсенал» проведет финальный матч этого года на своем поле против «КАМАЗА» из Набережных Челнов. Начало матча в 17.00.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 12:48 +2
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