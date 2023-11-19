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Матч «Металлург» — АКМ отменен из-за урагана 
Фото: администрации города Новокузнецка

Матч «Металлург» — АКМ отменен из-за урагана 

Непогода накрыла несколько регионов Сибири, из-за чего многие жители остались без электричества.

Игру «Металлург» (Новокузнецк) — АКМ (Тульская область) отменили из-за урагана. Как сообщил генеральный директор «Академии Михайлова» Юрий Литвинов, руководство на связи с командой, держит ситуацию на контроле и ждет возвращения ребят домой.

«Команда обедает и сегодня вылетит в Москву», — рассказал главный тренер АКМ Сергей Решетников.

После отмены матча «Металлург» — АКМ наша команда команда благополучно добралась до отеля, в котором они остановились.  Сейчас все игроки, тренерский штаб и персонал ожидают прилета рейса из Москвы.

Ориентировочное время вылета из Новокузнецка — 19:45 (время местное).  Мы следим за развитием событий и будем держать вас в курсе.
 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 13:47 0
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