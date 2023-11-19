Фото: администрации города Новокузнецка

Непогода накрыла несколько регионов Сибири, из-за чего многие жители остались без электричества.

Игру «Металлург» (Новокузнецк) — АКМ (Тульская область) отменили из-за урагана. Как сообщил генеральный директор «Академии Михайлова» Юрий Литвинов, руководство на связи с командой, держит ситуацию на контроле и ждет возвращения ребят домой.

«Команда обедает и сегодня вылетит в Москву», — рассказал главный тренер АКМ Сергей Решетников.

После отмены матча «Металлург» — АКМ наша команда команда благополучно добралась до отеля, в котором они остановились. Сейчас все игроки, тренерский штаб и персонал ожидают прилета рейса из Москвы.

Ориентировочное время вылета из Новокузнецка — 19:45 (время местное). Мы следим за развитием событий и будем держать вас в курсе.

