Танцующий белый медведь: «Арсенал» обыграл крепкий орешек с Кубани

Если бы «Арсенал» не победил сейчас в домашнем матче, все было бы проще – вопросов меньше. Теперь же они невольно возникают.

Однозначного ответа на них мы пока вряд ли получим. Впрочем, о вопросах чуть позже.

К сожалению, зрителей на футбол в Туле сейчас ходит не очень много. На игру с «Кубанью» их собралось чуть меньше двух тысяч. Понятно, конечно — холод, осень, дождь, слякоть, лужи, ветер, сквозняки, непогода. Это с одной стороны. А с другой — все на свежем воздухе, это еще никому не вредило. И право же, нынешний «Арсенал» заслуживает того, чтобы на него ходить. Кризисные времена уходят в прошлое.

Хотя нельзя сейчас не удивляться тому, в каком состоянии тульский клуб находился совсем недавно. Нынешний «Арсенал» тому яркое подтверждение. Ведь очевидно, что та команда, которую Сторожук принял минувшей зимой, была просто не способна на такой интенсивный футбол, который мы видим сейчас. Ну хорошо — мы все, кто ходит на стадион или смотрит матчи в интернете и по телевидению, отчасти всё равно профаны, болельщики, и ничего в футболе не понимаем. Но на какое чудо рассчитывали приглашавшие Сторожука в Тулу профессионалы? Они-то ведь наверняка отслеживали и анализировали, понимали, какие у специалиста требования к футболистам, построению игры. Из множества кандидатур на пост главного тренера выбрали именно эту. И не посчитали нужным подкрепить свой выбор кадровыми переменами. Неужели были уверены, что группа ветеранов тот футбол, который показал сейчас «Арсенал» в игре с «Кубанью», потянет? Или были уверены, что и так срастется? А ведь нас все время уверяли, что в клубе опытная и профессиональная команда управленцев.

Так что нынешний главный тренер, нынешний «Арсенал» — фактически последний привет от прежнего президента клуба.

И этот его дембельский аккорд оказался успешным. Может и неожиданно успешным, но это уже неважно. Правда, до того, как все случилось, пришлось немало потерпеть.

Игра с «Кубанью» вышла очень непростой, хотя когда матчи с этой командой в истории «Арсенала» были простыми. А тут еще и фактор Вадима Евсеева, главного тренера краснодарцев, который умеет ставить бойцовскую и самоотверженную игру. В таком футболе если начнешь уступать в единоборствах, то любое преимущество в классе, если допустить его наличие, особой роли не сыграет. Евсеевская «Кубань» доставила немало проблем «Арсеналу». Даже началось все ошеломляюще, когда гости уже на двенадцатой секунде едва не открыли счет.

После игры, когда Вадиму Валентиновичу задали вопрос, намеренно ли «Кубань» отдала территориальное преимущество сопернику, он немедленно парировал: а если бы мы на двенадцатой секунде забили, что бы вы говорили? Ну, наверное, что-нибудь говорили бы. Ведь неизвестно, как бы матч развивался потом. Возможно, всем тем, что мы наблюдали во втором тайме, мы бы любовались с той самой секунды, когда игрок «Кубани», находясь один перед воротами, пробил бы не выше перекладины, а в сетку. То есть осадой краснодарских ворот.

В конце концов на гол Макарова на шестой минуте краснодарцы ответили очень скоро — через тринадцать минут. К середине первого тайма уже было 1:1. Как не вспомнить испанского тренера «Торпедо», который посчитал достижением тот факт, что его команде вообще удалось забить на тульском стадионе. Причем, оба гола получились в чем-то схожими. Макаров в касание переправил мяч в ворота после того, как вратарь гостей прервал прострел вдоль ворот. А Абдоков забил, когда Кокарев парировал мяч, но на отскок первым успел игрок «Кубани».

При ничейном результате гости даже предприняли было попытки забить еще, но с началом второго тайма смело окопались на своей половине поля и надежно отбивались. «Арсенал» же, получив бесспорное территориальное преимущество, на игру в навал не скатился. До самого последнего момента, который Вадим Евсеев определил как «Не дотерпели», тульская команда упорно комбинировала и быстрым перепасом пыталась вывести кого-то на ударную позицию. Иногда это получалось. Запомнился, например, момент у Окоронкво, в котором оборона гостей вдруг оставила нашего нигерийского форварда в одиночестве прямо против ворот.

Потом пошли в ход прострелы вдоль ворот, замкнуть которые не хватало лишь одного такта или одного шага. Назревало у ворот гостей, по-настоящему назревало. И если еще недавно мы все рассуждали о том, что «Арсенал» хорош только в первом тайме, теперь стальной его хватки «Кубань» не избежала до самых последних минут.

За полчаса до конца Сторожук сделал ключевую перестановку. Вместо Ткачева вышел наш лучший кубковый бомбардир Дмитрий Барков. Он отправился на месте Окоронкво, а тот ушел на ткачевский фланг, где сразу же стало жарко. Большинство передач теперь пошло на правое крыло атаки, Окоронкво не просто навязывал там борьбу, в большинстве случаев он ее выигрывал, отвлекая на себя внимание группу обороняющихся. Атака тульской команды приобрела новые краски.

В конце концов Коротков навесил на ближнюю штангу, а Барков опередил вратаря и забил. Оставалось пять минут, и еще могло случиться, что гости вновь успеют сравнять. Однако через несколько минут Гелоян заработал пенальти, а Окоронкво его реализовал. Теперь уже все стало ясно.

По счету все получилось уверенно. По игре — добротно. Но по тому, как складывалось, конечно, могло как минимум закончиться все той же ничьей. И что бы мы тогда говорили, как скажет Вадим Евсеев? Хвалили бы? Наверное, да. В конце концов забитые мячи приходят и уходят, но «Арсенал» уже какой матч проводит с чувством собственного достоинства, показывая футбол, который не может не нравиться зрителям, и, пусть с приключениями, заслуженно поднимается вверх по турнирной таблице.

Вот тут и возникает главный вопрос — для чего все это? Неужели мы пока и правда находимся в стадии «построения игры»? Или все-таки аппетит приходит во время игры и цели изменились? Если «Арсенал» проводит каждый матч, пытаясь диктовать сопернику свои условия, то это не игра команды, которая просто выходит побеждать в каждом матче. Да, в клубе никакие высокие задачи не озвучивают. Но вот уже в интервью игроков периодически мелькают рассуждения о выходе в Премьер-лигу.

На игре с «Кубанью» присутствовало аж два Станислава Черчесова, и того, который старше, спросили после матча о задачах для Тулы выхода вверх, он ушел от прямого ответа. Ильев в своем телеграмм-канале вообще констатировал: оружейники в борьбе за РПЛ!

За три месяца «Арсенал» явно поменял свой статус в Первой лиге, и с этим ему самому тоже уже надо считаться.

Можно запретить говорить о танцующем белом медведе, но куда деться о мыслях о нем.

В этом смысле предстоящая в ближайшую пятницу игра в Грозном с владикавказской «Аланией», которая пока идет первой, ответит на вопрос, насколько у «Арсенала» велик запас прочности и насколько он конкурентоспособен в противостоянии с фаворитами турнира.

После игры Александр Сторожук поздравил всех с победой, поблагодарил за поддержку. Констатировал, что футболисты заставили всех понервничать, сами себе устроили проблемы. Но молодцы — в перерыве правильно отреагировали на ситуацию. Отметил команду за самоотдачу и за то, что она до конца боролась за победу.

Также Александр Александрович сказал, что хотел бы победу посвятить отцу — с пожеланием, чтобы он быстрее выздоравливал. К чему мы все присоединяемся.

Судьи: Владимир Сельдяков (Балашиха), Александр Чекалин (Воронеж), Алексей Ермилов (Москва).

Голы: Макаров (6, 1:0), Абдоков (19, 1:1), Барков (86, 2:1), Джонатан (90, с пенальти, 3:1).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака, Нижегородов (Большаков, 77), Попов, Макаров (Ндука, 90+), Кайнов, В.Левин, Ткачев (Барков, 63), Гелоян (Хабибов, 90+), Джонатан (Халназаров, 90+).

«Кубань»: Нестеренко, Байрыев, Веденеев, Смирнов, Рейхмен (Чуперка, 46), Абдоков (Бакалюк, 71), Мосейчук, Фаттахов, Шарипов (Кертанов, 68), Безденежных (Г.Левин, 46), Грузнов (Лаук, 87).

Предупреждены Макаров (23), Шарипов (48), Ткачев (58), Веденеев (89).