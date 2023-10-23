На Куликовом поле высадили 7500 сеянцев дуба

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На Куликовом поле состоялась акция «Зеленая дубрава». В ней приняли участие представители Федерального агентства лесного хозяйства, органов исполнительной власти субъектов ЦФО, уполномоченных в области лесных отношений, волонтеры.

Участники высадили 7500 сеянцев дуба и подвели итоги Всероссийской акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология», которая стартовала 5 сентября.

— Акция «Зеленая дубрава» проводится на Куликовом поле с 2004 года. Ее цель — возродить исторический ландшафт дубовых насаждений. Благодарю всех участников за активность, неравнодушие и стремление внести вклад в сбережение природы, — отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

По данным регионального правительства, показатель проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Тульской области выполнен на 103,86%. Всего в регионе в этом году проведено 126 экологических мероприятий на общей площади 72 га, высажено более 176 тыс. саженцев и сеянцев.