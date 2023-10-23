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На Куликовом поле высадили 7500 сеянцев дуба
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На Куликовом поле высадили 7500 сеянцев дуба

Акция «Зеленая дубрава» проводится с 2004 года.

На Куликовом поле состоялась акция «Зеленая дубрава». В ней приняли участие представители Федерального агентства лесного хозяйства, органов исполнительной власти субъектов ЦФО, уполномоченных в области лесных отношений, волонтеры.

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Участники высадили 7500 сеянцев дуба и подвели итоги Всероссийской акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология», которая стартовала 5 сентября.

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— Акция «Зеленая дубрава» проводится на Куликовом поле с 2004 года. Ее цель — возродить исторический ландшафт дубовых насаждений. Благодарю всех участников за активность, неравнодушие и стремление внести вклад в сбережение природы, — отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

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По данным регионального правительства, показатель проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Тульской области выполнен на 103,86%. Всего в регионе в этом году проведено 126 экологических мероприятий на общей площади 72 га, высажено более 176 тыс. саженцев и сеянцев.

сегодня, в 10:12 +2
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