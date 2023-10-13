Туляк-паралимпиец Владимир Федин провёл мастер-класс для юных дзюдоистов

Фотографии предоставлены СК «Чемпион».

Дзюдоист, призер Паралимпийских игр в Лондоне и тренер Владимир Федин провёл занятие для начинающих спортсменов. Ребята увидели коронный приём Владимира — бросок через спину.

Кроме того, чемпион продемонстрировал юным дзюдоистам медали чемпионата мира и Олимпийских игр, на одной из которых по просьбе спортсмена оставил автограф Владимир Путин.

Тренировка прошла в теплой и дружеской атмосфере, а родители юных борцов смогли понаблюдать за процессом не только вживую, но и в режиме онлайн-трансляции.

Мастер-класс прошёл в малом зале клуба «Чемпион», оборудованном на средства, предоставленные Фондом Президентских грантов. В нем занимаются дошкольники и ученики начальных классов. Новый зал позволил тренерам клуба набрать дополнительные группы и приобщить к занятиям дзюдо ещё больше юных туляков.