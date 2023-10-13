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В Тульской области мошенники выдают себя за сотрудников Соцфонда России
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области мошенники выдают себя за сотрудников Соцфонда России

Специалисты напоминают тулякам несколько простых правил, которые позволят избежать обмана.

От имени представителей тульского отделения Соцфонда России могут действовать мошенники. Помните: сотрудники ОСФР по Тульской области никогда не ходят по домам и не предлагают свои услуги. Выезд на дом осуществляется только по инициативе гражданина и по предварительной записи.

Если к вам без предупреждения пришли неизвестные лица и представились сотрудниками Соцфонда, знайте: перед вами мошенники. Не стоит разговаривать с ними и пускать в дом, это может быть опасно.

Второе важное правило: если вам позвонил человек, который представился специалистом ОСФР по Тульской области, никогда не сообщайте ему свои персональные данные. Особенно это касается номеров банковских карт, счетов, кодов из смс-сообщений и т. п.

Специалисты отделения никогда не требуют от граждан эти сведения. Заходя в личный кабинет на сайте ведомства, обязательно проверяйте корректность ссылки sfr.gov.ru чтобы не перейти на фишинговый сайтов или фейковую страницу. Номер Единого контакт-центра Соцфонда РФ: 8 (800) 100-00-01.

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 +2
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