Подрезали крылья: как «Арсенал» остановил полет «Сокола»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Те болельщики, которые, несмотря на альтернативу посмотреть в комфорте хоккей или волейбол, пришли на стадион, не прогадали. Они увидели добротную игру своей команды и три безответных мяча в ворота саратовского «Сокола».

Среди тех, кто хоть немного интересуется ходом событий в первой лиге, много ли наберется сомневающихся, что на своем поле «Арсенал» с первых минут помчится к чужим воротам. Ответим: немного, таких сомневающихся и нет почти. Предвидеть, впрочем, – одно, лично убедиться – совсем другое. Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев тоже ведь наверняка изучал манеру игры «Арсенала». Но это не помешало пропустить уже на восьмой минуте, после первой же опасной атаки.

Если это происходит раз за разом, значит имеется какой-то секрет у этой команды, который позволяет ставить в тупик оборону даже самого подготовленного соперника. За редким, конечно, исключением. С «Нефтехимиком» этот фокус не прошел, а вот против «Сокола» все сработало. При том, что первый гол ничто еще не предвещало. Мастерский заброс Ткачева на дальнюю штангу скорее всего и решил судьбу противостояния. Гелоян выиграл верховую борьбу и перевел мяч для акробатического этюда Левину. У того удар получился, забить не удалось – мяч попал в перекладину. Зато это вышло у Окоронкво, который опередил всех на добивании.

Штирлиц, то есть «Сокол» в этот момент понял, что все пропало, и ничто уже не поможет. Кадры во все времена решают все. Один здорово исполнил передачу, другой хорошо поборолся, еще двое эффектно сыграли в решающей фазе атаки. А все в целом поменяло настройки у соперника, который, по-видимому, тоже планировал хорошенько окопаться поначалу, а там как получится. Не получилось.

Теперь уже нет никакой тайны – матч с «Соколом» стал триумфальным для Окоронкво. Он забил три мяча, а мог и больше.

Причем, это оказался первый хет-трик игрока «Арсенала» аж с 2015 года! И первый хет-трик в турнире первой лиги в этом сезоне. Голы нападающий «Арсенала» забивал на все вкусы. Первый – опередив всех на пятачке перед воротами. Второй – вообще с пенальти, с чем последнее время в «Арсенале» беда. Ну и вишенкой на торте стал третий гол, который Окоронкво забил,в секунды сложившись под удар, хотя мяч был трудный, его еще надо суметь в одно касание подработать, еще и вратарь с защитником мешали.

Тут интересно вот что. О факторе первого тайма в исполнении «Арсенала» знают, наверное, уже все. Знают, но ничего поделать не могут. «Сокол» посыпался уже после первого пропущенного мяча. Бомбардирские качества Окоронкво – тоже ни для кого не секрет. Но в двух, помимо пенальти, забитых мячах, Окоронкво был шустрее и лучше разбирался в развитии событий всех защитников, его окружавших и слушавших тренера как противостоять конкретно этому нападающему.

Да, можно сказать, что во втором-то тайме у «Арсенала» по-прежнему ничего не получается. Ну как не получается? После 47-й минуты «Арсенал» в этом сезоне не забивал еще, со статистикой не поспоришь. Но разве в игре с «Соколом» во втором тайме не было для этого моментов? Да предостаточно. А ведь казалось бы – чего проще. Преимущество в три мяча, откатись на свою половину и жди, когда судья, наконец, свистнет об окончании матча. Во-первых, меньше шансов пропустить, во-вторых, не перехрянешь. Скоро же в Хабаровск лететь, вот где силы-то понадобятся. Пока в воздухе поболтаешься туда, потом еще назад.

Но нет. Пусть и с меньшим кпд, но «Арсенал» по-прежнему гнул свою линию, и той самой физподготовки, о которой недавно так много говорили, для этого хватало. А чего не давить, если «Сокол» в этот вечер совсем не летал. За весь первый тайм – ни одного удара по воротам, ни одного поданного углового. Во втором тайме у гостей в атаке тоже практически ничего не вышло. За исключением, может, момента, когда саратовец Сасин почти без помех наносил удар по воротам, но поторопился и мяч просвистел выше. Еще перед финальным свистком Макаров подстраховал в воротах своего голкипера и не дал состояться голу престижа.

А вот у «Арсенала» этих голевых ситуаций набралось целое лукошко. Но тут уже по холодку настало время греться вратарю саратовцев Косаревскому, который то и дело выручал своих товарищей по команде. В том, что «Арсенал» не забил четвертый мяч, заслуга в первую очередь его.

Тульская команда в последние полчаса игры пробовала новое построение игры в атаке – уже с автором самого красивого гола сентября Барковым, длинноногим Туре и без Окоронково. В плане разнообразия угроз это даже оказалось в плюс – опасно били по чужим воротам Гелоян, Барков, очень хороший момент имел Хабибов, но вновь Косаревский в красивом прыжке на мяч сумел среагировать.

Победа вышла более чем убедительной. А ведь «Сокол» перед матчем парил очень высоко, и ни один из записных экспертов победу в этом матче «Арсеналу» не прогнозировал. Главный тренер гостей Денис Бояринцев после матча это признал: не получилось ничего, проиграли по делу. Александр Сторожук, кстати, отдельно после матча поблагодарил тех, кто отвечает за подготовку поля. Для того футбола, в который старается играть «Арсенал», это важно. По мнению главного тренера, в Туле сейчас лучшее поле в первой лиге.

Так или иначе, но после некоторых победных, да и не только победных матчей задаешься вопросом: а на что вообще способен нынешний состав «Арсенала»? Ну вот если по гамбургскому счету. Игра-то местами классная. Вспоминаются, причем, не только победа над «Соколом» или кем-то еще, но даже проигранный матч в Новороссийске, где «Арсенал» долгое время выглядел весьма грозно. Тренеры соперников «Арсенал» дежурно хвалят. Даже такой знаменитый специалист, как Жозеп Клотет, еще возглавляя «Торпедо», был искренне горд тому факту, что его команде удалось забить в Туле. Это он без иронии, между прочим, говорил, ставил себе в заслугу.

Денис Бояринцев после матча с «Соколом» тоже заметил, что с таким уровнем игроков, который есть у Тулы, им сложно конкурировать. «Качественная разница бросалась в глаза. Хороший контроль мяча, хорошо цеплялись за мяч, показали высокое качество игры». Звучит весьма оптимистично.

Вопрос о том, на что может рассчитывать «Арсенал» с нынешним подбором игроков задали и Александру Сторожуку. Он отвечал несколько минут, но не сказал ничего. Старательно подбирал слова, чтобы не сказать ничего. Напомнил о том, как «Арсенал» комплектовался летом. Поведал о том, что, прежде чем замахиваться на какие-то места, надо стабилизировать игру, отработать психологию, есть другие моменты, которые надо улучшать. Пообещал при этом бороться в каждом матче.

Судя по ответу, вопрос такой действительно муссируется в той или иной форме, и прямого ответа на него нет, одни пожелания. Да и надо ли сейчас озвучивать какие-то цели; прошлой весной они озвучивались, и что толку.

Но очевидно, что у нынешнего «Арсенала» появилась игра, на основе которой было бы неправильно думать о борьбе за место в середине таблицы.

Мы об этом тоже пока говорить не будем, раз никто не говорит. Согласимся с уже озвученной когда-то Сторожуком задачей – хорошо бы перед зимней паузой быть не ниже восьмого места. А на вопросы о перспективах, целях и задачах ответит уже зимняя селекция. Но до зимы еще много холодных ветров надо пережить.

«Арсенал» – «Сокол» – 3:0 (3:0).

8 октября. Тула. Центральный стадион.

Судья – Иван Сараев (Санкт-Петербург).

Голы: Окоронкво (8), Окоронкво (24, с пенальти), Окоронкво (28).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака-Иобома (Денисов, 72), Нижегородов, Попов, Кайнов, Макаров, Лёвин (Ндука, 87), Гелоян (Хабибов, 87), Ткачёв (Туре, 62), Окоронкво (Барков, 62).

«Сокол»: Косаревский, Молодцов (Казанцев, 46), Абазов, Сериков, Евдокимов, Караев, Сасин (Югалдин, 66), Леонтьев, Мальцев (Козловский, 60), Бабаев (Турсунов, 46), Морозов (Ежков, 46).

Предупреждены: Лёвин – Караев, Ежков.