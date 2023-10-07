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В Туле стартовал пятый соревновательный этап «Битвы клубов»
Фото минспорта Тульской области.

В Туле стартовал пятый соревновательный этап «Битвы клубов»

В минспорте Тульской области рассказали, кто стал победителем и призерами пейнтбольного турнира.

На территории спортивного комплекса «Тульский легион» состоялись соревнования по пейнтболу в рамках регионального спортивного проекта «Битва клубов». Победу оспаривали 23 студенческих клуба.

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Сильнейшими стали:

  • 1 место — ССК «Сафоновец» (Тула)
  • 2 место — ССК «Электромед» (Ефремов)
  • 3 место — ССК «Сафоновцы» (Узловая)
  • 4 место — ССК «Адреналин» (Тула)

Соревнования между спортклубами региона проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» до конца 2023 года.

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За главный приз и звание победителей борются 86 клубов нашей области. Впереди участников ждут этапы в пейнтболе и волейболе.

сегодня, в 19:50 0
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