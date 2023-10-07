В Туле стартовал пятый соревновательный этап «Битвы клубов»

На территории спортивного комплекса «Тульский легион» состоялись соревнования по пейнтболу в рамках регионального спортивного проекта «Битва клубов». Победу оспаривали 23 студенческих клуба.
Сильнейшими стали:
- 1 место — ССК «Сафоновец» (Тула)
- 2 место — ССК «Электромед» (Ефремов)
- 3 место — ССК «Сафоновцы» (Узловая)
- 4 место — ССК «Адреналин» (Тула)
Соревнования между спортклубами региона проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» до конца 2023 года.
За главный приз и звание победителей борются 86 клубов нашей области. Впереди участников ждут этапы в пейнтболе и волейболе.