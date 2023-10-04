Тульские спортсмены завоевали медали чемпионата и первенства ЦФО по пауэрлифтингу

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 27 сентября по 2 октября в Москве прошли чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 14-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 лет. В соревнованиях приняли участие порядка 150 спортсменов из 16 регионов страны.

Пауэрлифтеры выявляли сильнейших в дисциплинах жим и жим классический.

Как сообщает минспорт Тульской области, спортсмены СШОР «Юность показали высокие результаты.

В рамках первенства:

жим

1-е место — Дмитрий Липатов (53 кг),

1-е место — Иван Паршин (105 кг),

1-е место — Алексей Бахтин (120 кг),

3-е место — Назар Меркулов (66 кг).

В абсолютном зачете Иван Паршин занял второе место. Команда юниоров 19-23 лет стала третьей.

Жим классический

1-е место — Ангелина Свиридова (47 кг),

1-е место — Сергей Овсянников (59 кг),

1-е место — Марика Чилачава (69 кг),

1-е место — Даниил Колдашев (105 кг),

2-е место — Екатерина Груднистая (63 кг),

3-е место — Карина Анисимова (57 кг),

3-е место — Герман Черкасов (53 кг).

Команда девушек 14-18 лет заняла первое место.

В рамках чемпионата:

жим

1-е место — Георгий Юрьев (120 кг),

2-е место — Олеся Лунева (84+кг),

3-е место — Иван Акимов (105 кг).

В командном зачете мужчины заняли третье место.

Жим классический

1-е место — Олеся Лунева (84+кг),

1-е место — Юрий Бельков (93 кг),

2-е место — Яна Забродская (57 кг),

2-е место — Наталья Клеймёнова (84+кг),

2-е место — Леонид Сумцов (66 кг),

2-е место — Никита Ефимов (105 кг).

В абсолютном зачете Юрий Бельков стал третьим. Команда женщин — первое место. Команда мужчин — второе место.

Тренер СШОР «Юность» Дмитрий Вязович занял второе место в весовой категории 120+кг.

Подготовили спортсменов к соревнованиям Никита Машаров, Александр Ивегеш, Максим Рогов и Дмитрий Вязович.