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Тульские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ
Фото с сайта минспорта Тульской области

Тульские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

О результатах нашей команды рассказали в региональном минспорте.

В Краснодаре проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Спортсменки сборной команды Тульской области Анастасия Леонтьева, Маргарита Дорохова, Евгения Алексеева, Полина Дайнеко в байдарке четвёрке на дистанции 200 м завоевали бронзовую награду.

В рамках чемпионата разыгрываются медали Всероссийских соревнований. Тульские спортсмены показали следующие результаты:

  • 1 место — Артём Кононюк, Михаил Бартошевич, байдарка двойка 200 м.
  • 3 место — Максим Анохин, Геннадий Сельдин, байдарка двойка 200 м.
  • 3 место — Олег Жестков, байдарка одиночка 1000 м.

Спортсменов подготовили Олег Чертов и Сергей Рассыхатский. Соревнования продолжаются.

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