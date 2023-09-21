Хоккейный АКМ обыграл «Челмет» со счетом 3:0

Фото пресс-службы АКМ

20 сентября тульский АКМ принял на домашнем льду челябинский «Челмет». Хозяева с первых секунд начали активно, но в первом периоде открыть счёт не получилось. А вот в начале второго подопечные Сергея Решетникова забросили — отличился Егор Яковлев.

Третья двадцатиминутка осталась полностью за АКМ — шайбы забросили Денис Почивалов и Максим Лазарев.

Счёт встречи — 3:0. У вратаря АКМ Игоря Сапрыкина первый «сухой» матч за АКМ.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Хорошая командная победа, все внесли вклад, три гола в большинстве, то, чего нам не хватало в прошлой игре, решило исход встречи. Всех тульских болельщиков с победой, хочется их пригласить на трибуны, чтобы больше эмоций было у ребят: приходите, мы вас не подведем!

С победой туляков поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Тульские хоккеисты продемонстрировали не только высокий уровень мастерства, но и неуклонную волю к победе. Желаю сохранить этот азарт до конца сезона.

Следующий матч пройдёт в Туле против «Горняка-УГМК» 22 сентября в 19.00.