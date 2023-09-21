В Центральную Россию придет летняя погода

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В Центральной России до конца этой недели ожидается летняя погода с температурой до плюс 25 градусов и солнцем. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такой температурный фон будет соответствовать значениям начала июля.

— Действительно настоящая, красивая, летняя погода, которая связана с переносом теплых воздушных масс по юго-восточной периферии циклона. Начиная с четверга преимущественно солнечная погода. Все это приведет к тому, что будет теплая, летняя погода, — сказал он в интервью «Интерфаксу».

По данным метеорологов, в столичный регион начнет поступать воздух со Средиземного моря, а в конце недели — с севера Африки. Такой температурный фон в четверг и пятницу будет на 6-7 градусов выше нормы.

— В выходные дни тоже очень комфортная погода без осадков, переменная облачность, много солнца. Ночные температуры — около плюс 10 градусов, а дневные — от плюс 18 до плюс 23, температура на 5 градусов выше нормы. Это тоже летняя погода, но уже конца августа, — сказал Вильфанд.