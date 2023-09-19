Тулячку Елену Маслову наградят орденом «Мать-героиня»

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За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоили тулячке Елене Масловой. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным 18 сентября, выложили в общий доступ на сайте Президента.

Известно, что высшую награду получают женщины, воспитавшие десять и более детей, в том числе и усыновлённых. Кроме того, матери-героине положена выплата в миллион рублей. Чтобы получить почётное звание, недостаточно просто родить 10 детей. Согласно официальному положению несовершеннолетние должны получать необходимый уход и заботу, а семья — иметь статус благополучной.