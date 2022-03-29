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Тульская область заняла второе место в командном зачёте Первенства ЦФО по ММА
Фото: Тульская «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)»

Тульская область заняла второе место в командном зачёте Первенства ЦФО по ММА

Соревнования состоялись в МСЦ «Тула-Арена». Победу одержали бойцы из Подмосковья.

В Туле завершились двухдневные соревнования – Первенство Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). В октагоне боролись спортсмены трёх возрастных категорий – 12-13, 14-15 лет и 18-20 лет.

300 спортсменов из 18 регионов ЦФО приехали в Тулу, чтобы продемонстрировать своё мастерство и побороться за путёвку на Первенство России. Тульскую область представили 90 бойцов из Дубны, Узловой, Щёкина, Ясногорска, Заокского, а также Новомосковска и Тулы.

Ребята тренируются в клубах и спортивных школах: КБЕ Сафарова Э. Г., «Хулиган», «Гладиатор», «Варяг», Spirit, Unity, «Тула ММА», КСЕ «Наследие», «Самбо 94» и «ЦДДМ».

Сборная Тульской области заняла второе место в общекомандном зачёте. Победителями стали спортсмены из Московской области, третье место у брянской команды. В заключительный день соревнований состоялись гала-финалы, в которых выступили девять пар. Туляк Кирилл Малютин из КБЕ Сафарова завоевал серебряную медаль.

сегодня, в 20:12 0
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ТулаМСЦ Тула-Арена

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