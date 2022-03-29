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В Новомосковске кассирша «Пятёрочки» 19 раз украла с работы продукты и мыло
Фото из архива MySlo

В Новомосковске кассирша «Пятёрочки» 19 раз украла с работы продукты и мыло

Общая сумма похищенных товаров составила 22 тысячи рублей. Суд назначил женщине несколько штрафов.

В Новомосковске мировой суд рассмотрел 19 административных дел по ч. 1 и 2 ст. 7.27 КоАП РФ, возбужденных в отношении кассирши местного супермаркета «Пятёрочка».

С 5 по 29 января женщина, находясь на рабочем месте, совершила 19 мелких хищений чужого имущества – в частности, продуктов питания, салфеток, антисептических гелей и мыла, на общую сумму 22 тысячи рублей.

Она признана виновной, ей назначено 19 административных штрафов на сумму 33 тысячи рублей. Судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:43 +5
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