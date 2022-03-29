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Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Ахмат» назначен Виталий Мешков
Фото из архива Myslo.

Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Ахмат» назначен Виталий Мешков

Игра состоится 2 апреля.

2 апреля в Туле состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. В гости к «Арсеналу» приедет «Ахмат» из Грозного.

Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Ассистировать ему будут Дмитрий Сафьян из Москвы и петербуржец Дмитрий Жвакин.

Начало игры в 14.00.

Сюжет: Арсенал
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