Фото из архива Myslo.
Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Ахмат» назначен Виталий Мешков
Игра состоится 2 апреля.
2 апреля в Туле состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. В гости к «Арсеналу» приедет «Ахмат» из Грозного.
Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Ассистировать ему будут Дмитрий Сафьян из Москвы и петербуржец Дмитрий Жвакин.
Начало игры в 14.00.
27 марта, в 13:08, 20 1402 1
25 марта, в 10:30, 10 1627 -1
23 марта, в 20:18, 28 2324 4
22 марта, в 17:40, 16 1698 2