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«Накажи автохама»: вежливость привела к дорожному конфликту

«Накажи автохама»: вежливость привела к дорожному конфликту

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Один из наших постоянных авторов прислал в редакцию очередную запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе дома № 102 по ул. Кутузова в Туле. На них видно, как водитель ВАЗа остановился, чтобы пропустить выезжающий из дворов BMW, и из-за этого с ним едва не столкнулся следовавший позади Mitsubishi Pajero Sport.
 
После этого водитель японского внедорожника обогнал ВАЗ на пешеходном переходе, затормозил перед ним и провел короткий ликбез по ситуации.
 
«Но он сам виноват — должен был держать дистанцию! Сам „прощелкал“, а на этого накинулся. Но и на „пятнашке“ тоже должен был себя обезопасить и глянуть в зеркало заднего вида, прежде чем резко тормозить и уступать BMW», — считает автор видео.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:49 +5
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