«Накажи автохама»: вежливость привела к дорожному конфликту

Один из наших постоянных авторов прислал в редакцию очередную запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе дома № 102 по ул. Кутузова в Туле. На них видно, как водитель ВАЗа остановился, чтобы пропустить выезжающий из дворов BMW, и из-за этого с ним едва не столкнулся следовавший позади Mitsubishi Pajero Sport.

После этого водитель японского внедорожника обогнал ВАЗ на пешеходном переходе, затормозил перед ним и провел короткий ликбез по ситуации.

«Но он сам виноват — должен был держать дистанцию! Сам „прощелкал“, а на этого накинулся. Но и на „пятнашке“ тоже должен был себя обезопасить и глянуть в зеркало заднего вида, прежде чем резко тормозить и уступать BMW», — считает автор видео.