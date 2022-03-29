Для жителей Тульской области запустили медицинские Telegram-чаты

Через мессенджер можно будет записаться на прием к врачу или вызвать его на дом.

В рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль» в мессенджере Telegram созданы медицинские чаты, где на вопросы жителей отвечают представители медорганизации. Главная задача проекта — повышение качества и доступности медицинской помощи в регионе.

В чате можно вызвать врача на дом или записаться на прием, получить разъяснения по вопросам работы медучреждений. Вопросы назначения и корректировки лечения, постановки диагноза, принятия решения о госпитализации рассматриваться не будут — они решаются только после личного общения с пациентом.

Сообщения от жителей проходят предварительную модерацию. Ответы на них будут направляться в личные сообщения.

- Медицинские чаты — еще один канал взаимодействия жителей с медицинскими организациями региона. С их помощью люди смогут оперативно получить ответы на интересующие их вопросы. А главные врачи больниц и руководители подразделений, которые присутствуют в чатах, будут получать обратную связь о работе медучреждения в режиме онлайн, — сказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

В Тульской области созданы три чата: для жителей Тулы, Новомосковска и других районов области. Задать вопрос можно с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу.