Лыжница из Богородицка стала 17-й в Олимпийских марафонских гонках

Фото: https://www.instagram.com/anastasia_rygalina.

20 февраля, в последний день Олимпиады, женщины пробежали 30 км. По итогам гонок наша землячка Анастасия Рыгалина стала 17-й, еще одна россиянка Мария Истомина расположилась на 9-й строчке. А вот лыжница Татьяна Сорина показала на финише пятый результат. Еще одна лыжница из России, Наталья Непряева, сошла с дистанции после пяти первых километров.

Золото досталось норвежке Терезе Йохауг, серебро завоевала американка Джессика Диггинс, бронзу — Кертту Нисканен из Финляндии.