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Лыжница из Богородицка стала 17-й в Олимпийских марафонских гонках
Фото: https://www.instagram.com/anastasia_rygalina.

Лыжница из Богородицка стала 17-й в Олимпийских марафонских гонках

Победу же в марафоне на Олимпийских играх-2022 одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг.

20 февраля, в последний день Олимпиады, женщины пробежали 30 км. По итогам гонок наша землячка Анастасия Рыгалина стала 17-й, еще одна россиянка Мария Истомина расположилась на 9-й строчке. А вот лыжница Татьяна Сорина показала на финише пятый результат. Еще одна лыжница из России, Наталья Непряева, сошла с дистанции после пяти первых километров.
 
Золото досталось норвежке Терезе Йохауг, серебро завоевала американка Джессика Диггинс, бронзу — Кертту Нисканен из Финляндии.
 
 
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