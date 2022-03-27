новости
новости
Регистрация
В Тульской области со здания МРЭО ветром снесло крышу: видео
Видео прислал читатель. Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Донском".

В Тульской области со здания МРЭО ветром снесло крышу: видео

Именно по этой причине отделение из Донского переезжает в Новомосковск.

В Донском со здания МРЭО ветром снесло крышу. Об этом в редакцию Myslo сообщили местные жители и прислали видео последствий разгула стихии:

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждены ли автомобили, которые были припаркованы на территории МРЭО, пока не сообщается.

Напомним, из-за ЧП отделение МРЭО из Донского временно переезжает в Новомосковск.  

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:32 +7
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьДонской
Прочее
МРЭОсильный ветер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские театры отметили свой профессиональный праздник
Тульские театры отметили свой профессиональный праздник
Тульские спортсменки Рыгалина и Фалеева завоевали медали на чемпионате России по лыжным гонкам
Тульские спортсменки Рыгалина и Фалеева завоевали медали на чемпионате России по лыжным гонкам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.