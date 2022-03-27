В Тульской области со здания МРЭО ветром снесло крышу: видео

Видео прислал читатель. Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Донском".

Именно по этой причине отделение из Донского переезжает в Новомосковск.

В Донском со здания МРЭО ветром снесло крышу. Об этом в редакцию Myslo сообщили местные жители и прислали видео последствий разгула стихии:

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждены ли автомобили, которые были припаркованы на территории МРЭО, пока не сообщается.

Напомним, из-за ЧП отделение МРЭО из Донского временно переезжает в Новомосковск.