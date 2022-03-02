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«Академия Михайлова» начинает заключительную домашнюю серию регулярки МХЛ
Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

«Академия Михайлова» начинает заключительную домашнюю серию регулярки МХЛ

Болельщиков приглашают на матчи в Ледовый дворец Тулы.

2 и 3 марта в Туле пройдут матчи «Академии Михайлова» и «Тайфуна» из Владивостока.
 
Как сообщает пресс-служба тульского клуба, эти матчи очень важны для «михайловцев», так как они продолжают борьбу за плей-офф. От восьмерки сильнейших «Академию Михайлова» отделяют шесть очков. В зоне плей-офф осталось два вакантных места, на которые претендуют четыре команды. Помимо туляков, это московские «Спартак» и «Крылья Советов» и подмосковные «Русские Витязи».
 
В первом круге «Академия Михайлова» и «Тайфун» встречались во Владивостоке 10 и 11 сентября. И оба раза туляки уступали — 2:4, 2:5.
 
Матчи в Ледовом дворце Тулы начнутся в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке.
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