Тульский «Арсенал» сегодня сыграет матч 1/8 финала Кубка России

В соперниках — «Алания» из Владикавказа.

Сегодня, 2 марта, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном состоится матч 1/8 финала Кубка России по футболу.

Владикавказская «Алания» в качестве хозяев поля сыграет с тульским «Арсеналом». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Начало матча в 16.00.

Ранее московское «Динамо» обеспечило себе выход в ¼ финала, обыграв «Нижний Новгород» со счетом 3:0. В других матчах 1/8 финала сыграют следующие команды: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор» и «Сочи» — ЦСКА.