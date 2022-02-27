«Тулица» обыграла «Енисей»: фоторепортаж
Матч был очень эмоциональным для болельщиков и закончился со счетом 3−2.
Начало игры принадлежало гостям, а вот тулячки действовали не очень уверенно. В третьем сете наша команда включила полные обороты и в остальных смогла дойти до победы.
Как сообщает Всероссийская федерация волейбола, главный тренер ВК «Тулица» поздравил всех с победой и поблагодарил болельщиков, которые помогли команде в этом сложном матче.
Андрей Подкопаев.
- Отдельные слова благодарности нашим болельщикам, которые помогли нам сегодня в этом сложном матче. Что касаемо матча, то мы к сожалению, позволили сегодня сопернику играть в свою игру. От этого такой счёт, такое напряжение, но повторюсь еще раз, самое главное, что проявили характер и порадовали наших фанатов победой. Первая партия для нас была как такой холодный душ. Мы к сожалению не справились с приёмом, да и подача не очень летела у нас. А потом потихоньку начали выправлять положение и хорошо, что вновь победили.
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