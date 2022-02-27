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«Тулица» обыграла «Енисей»: фоторепортаж

«Тулица» обыграла «Енисей»: фоторепортаж

Матч был очень эмоциональным для болельщиков и закончился со счетом 3−2.

Начало игры принадлежало гостям, а вот тулячки действовали не очень уверенно. В третьем сете наша команда включила полные обороты и в остальных смогла дойти до победы.
 
Как сообщает Всероссийская федерация волейбола, главный тренер ВК «Тулица» поздравил всех с победой и поблагодарил болельщиков, которые помогли команде в этом сложном матче.
 

Андрей Подкопаев.

- Отдельные слова благодарности нашим болельщикам, которые помогли нам сегодня в этом сложном матче. Что касаемо матча, то мы к сожалению, позволили сегодня сопернику играть в свою игру. От этого такой счёт, такое напряжение, но повторюсь еще раз, самое главное, что проявили характер и порадовали наших фанатов победой. Первая партия для нас была как такой холодный душ. Мы к сожалению не справились с приёмом, да и подача не очень летела у нас. А потом потихоньку начали выправлять положение и хорошо, что вновь победили.

 

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«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 43
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 44
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 45
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 46
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 47
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 48
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 49
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 50
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 51
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 52
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 53
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 54
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 55
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 56
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 57
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 58
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 59
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 60
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 61
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 62
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 63
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 64
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 65
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 66
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 67
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 68
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 69
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 70
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 71
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«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 78
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«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 83
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 84
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 85
«Тулица» обыграла «Енисей», Фото: 86
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:45 +1
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