«Тулица» обыграла «Енисей»: фоторепортаж

Начало игры принадлежало гостям, а вот тулячки действовали не очень уверенно. В третьем сете наша команда включила полные обороты и в остальных смогла дойти до победы.

Как сообщает Всероссийская федерация волейбола, главный тренер ВК «Тулица» поздравил всех с победой и поблагодарил болельщиков, которые помогли команде в этом сложном матче.