новости
новости
Регистрация
Снег с улиц Тулы убирают более ста единиц техники

Снег с улиц Тулы убирают более ста единиц техники

Кроме того, в работе задействовано более 70 рабочих.

27 февраля в областной столице продолжается уборка снега с дорог и тротуаров, общественных пространств, а также в сельских поселениях Большой Тулы.
 
«Ночью в уборке, вывозе снега и посыпке противогололедными материалами было задействовано 84 единицы техники и 35 рабочих АО „Спецавтохозяйство“. 2 бригады занимались вывозом снега с Восточного обвода, ул. Рязанской, ул. Оборонной, ул. Кауля, ул. Войкова, ул. Кирова», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Днем работы продолжаются. В них задействованы более 70 рабочих и порядка 100 единиц техники АО «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы», а также привлеченной и наемной.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:52 +7
Другие статьи по темам
Событие
благоустройство
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском в ДТП пострадали три человека
В Донском в ДТП пострадали три человека
«Тулица» обыграла «Енисей»: фоторепортаж
«Тулица» обыграла «Енисей»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.