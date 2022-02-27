Снег с улиц Тулы убирают более ста единиц техники

Кроме того, в работе задействовано более 70 рабочих.

27 февраля в областной столице продолжается уборка снега с дорог и тротуаров, общественных пространств, а также в сельских поселениях Большой Тулы.

«Ночью в уборке, вывозе снега и посыпке противогололедными материалами было задействовано 84 единицы техники и 35 рабочих АО „Спецавтохозяйство“. 2 бригады занимались вывозом снега с Восточного обвода, ул. Рязанской, ул. Оборонной, ул. Кауля, ул. Войкова, ул. Кирова», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Днем работы продолжаются. В них задействованы более 70 рабочих и порядка 100 единиц техники АО «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы», а также привлеченной и наемной.