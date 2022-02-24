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В Щекинском районе прошли соревнования по каратэ
Фото: Федерация каратэ Тульской области

В Щекинском районе прошли соревнования по каратэ

Они были посвящены Дню защитника Отечества.

В Первенстве района приняли участие более 120 спортсменов из разных муниципалитетов Тульской области. Для многих из них эти соревнования стали первыми. Самому младшему участнику турнира – 5 лет, самому старшему – 16.

В ходе соревнований состоялся отбор каратистов Щекинского района для участия в Первенстве области. Организаторами турнира стала региональная Федерация каратэ и администрация района.

Первенство района стало ещё одним этапом подготовки опытных юных каратистов к предстоящему Чемпионату Мира по всестилевому каратэ, который состоится в начале марта.

– Это самое крупное предстоящее событие этого года, к которому мы готовимся и надеемся только на победу, – сказал руководитель Федерации каратэ Тульской области Вугар Ахмедов.

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