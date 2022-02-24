новости
новости
Регистрация
Тульскому отряду «Лиза Алерт» срочно нужны пилоты

Тульскому отряду «Лиза Алерт» срочно нужны пилоты

Им придётся работать с дронами на местах поисковых операций.

Тульские волонтёры из отряда «Лиза Алерт» приглашают всех желающих попробовать освоить профессию оператора поискового дрона. Всем тонкостям поисковики обещают научить, главное — желание!

Требования простые: наличие автомобиля и ноутбука, проживание в Туле или не дальше 20 км от неё — беспилотники хранятся на складе, для выездов придётся забирать и возвращать их.

Чтобы присоединиться к поисковикам, заполняйте анкету или звоните на бесплатную горячую линию: 8 (800) 700−54−52.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 09:04 +1
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд Лиза Алертволонтерыпоисковикинабор добровольцев
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Найдено тело второго рыбака, провалившегося под лёд в Тульской области
Найдено тело второго рыбака, провалившегося под лёд в Тульской области
В Щекинском районе прошли соревнования по каратэ
В Щекинском районе прошли соревнования по каратэ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.