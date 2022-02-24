Тульскому отряду «Лиза Алерт» срочно нужны пилоты

Им придётся работать с дронами на местах поисковых операций.

Тульские волонтёры из отряда «Лиза Алерт» приглашают всех желающих попробовать освоить профессию оператора поискового дрона. Всем тонкостям поисковики обещают научить, главное — желание!

Требования простые: наличие автомобиля и ноутбука, проживание в Туле или не дальше 20 км от неё — беспилотники хранятся на складе, для выездов придётся забирать и возвращать их.