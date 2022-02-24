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Тульские полицейские задержали серийного вора-рецидивиста
Фото из архива MySlo

Тульские полицейские задержали серийного вора-рецидивиста

Он совершал кражи в разных районах города.

В Туле в отдел полиции обратился инженер одного из интернет-провайдеров. Она рассказал, что из подвалов жилых домов на ул. Рязанской, Кауля, Максимовского, Демидовской, а также в Городском переулке, было украдено более 280 метров медного кабеля.

Общая сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого – им оказался нигде не работающий и ранее судимый 40-летний туляк.

Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, мужчина признался в содеянном, у него изъяли часть похищенного. Возбуждено и расследуется уголовное дело, с задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 07:47 +1
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