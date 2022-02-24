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Матч «Сочи» — «Арсенал» может быть отменен

Матч «Сочи» — «Арсенал» может быть отменен

Из-за закрытия аэропорта в Сочи.

Российская премьер-лига и Российский футбольный союз сделали совместное заявление о ситуации вокруг 19-ого тура чемпионата России, который должен был стать первым, после зимней паузы.
 
- В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время, — говорится в заявлении.
 
Напомним, что 26 февраля запланирована игра «Сочи» — «Арсенал» Тула, а в воскресенье должны были проведены две игры «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» Москва.
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