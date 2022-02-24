Матч «Сочи» — «Арсенал» может быть отменен
Из-за закрытия аэропорта в Сочи.
Российская премьер-лига и Российский футбольный союз сделали совместное заявление о ситуации вокруг 19-ого тура чемпионата России, который должен был стать первым, после зимней паузы.
- В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время, — говорится в заявлении.
Напомним, что 26 февраля запланирована игра «Сочи» — «Арсенал» Тула, а в воскресенье должны были проведены две игры «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» Москва.
вчера, в 20:30, 4 803 0
15 февраля, в 17:35, 7 2017 0
3 февраля, в 13:45, 22 3915 -2
2 февраля, в 21:05, 25 2860 7
Другие статьи по темам