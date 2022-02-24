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На ул. Короленко столкнулись грузовая ГАЗель и Nissan Fuga
Фото: Lexus650

На ул. Короленко столкнулись грузовая ГАЗель и Nissan Fuga

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Утром 24 февраля на площади имени 50-й Армии в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь Lexus650, напротив дома № 1 по ул. Короленко в Туле столкнулись грузовая ГАЗель и Nissan Fuga.
 
 
По предварительной информации, в результате автоаварии никто не пострадал. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Наблюдалось незначительное затруднение движения.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 +4
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