На ул. Короленко столкнулись грузовая ГАЗель и Nissan Fuga

Фото: Lexus650

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Утром 24 февраля на площади имени 50-й Армии в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь Lexus650, напротив дома № 1 по ул. Короленко в Туле столкнулись грузовая ГАЗель и Nissan Fuga.

По предварительной информации, в результате автоаварии никто не пострадал. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Наблюдалось незначительное затруднение движения.