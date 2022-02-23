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Матч «Сочи» – «Арсенал» рассудит Владислав Безбородов
Фото из архива Myslo.

Матч «Сочи» – «Арсенал» рассудит Владислав Безбородов

После зимней паузы чемпионат России возвращается.

26 марта в рамках 19 тура РПЛ тульский «Арсенал» отправится на выезд в Сочи. Главным судьей матча назначен Владислав Безбородов.

Ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Роман Милюченко. Резервный судья — Роман Сафьян. VAR — Игорь Панин, AVAR — Максим Гаврилин.

Начало матча — в 16.30.

Напомним, после 18 игр «Арсенал» занимает 12 место в турнирной таблице.

 

 

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