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Спасибо за сына, за дочь: «Моя первая встреча с сыном прошла идеально!»
pixabay.com

Спасибо за сына, за дочь: «Моя первая встреча с сыном прошла идеально!»

Подоспела новая порция благодарностей врачам роддомов, которые каждый день помогают появиться на свет новым тулякам и тулячкам.

Редакция продолжает собирать сообщения для рубрики «Спасибо» в рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!». Сегодня — еще две теплых благодарности тульским врачам:

 

Елена Миронова:

- Хочу выразить огромную благодарность врачу ГУЗ ТОПЦ Нурият Абдулмуслимовне Хасаевой, которая помогла мне выносить и родить моих двойняшек в июле 2020 года. Я находилась в отделении патологии беременности со срока 25 недель. Каждый день, вплоть до самых родов, Нурият Абдулмуслимовна была рядом и поддерживала меня. А когда начались роды, осталась и принимала моих малышей. Спасибо от всего сердца!

 

Светлана Коломейчук:

- Мой второй сын появился на свет в ЦРД летом 2018 года. Я уже не помню, с кем конкретно рожала, но хочу сказать большое спасибо персоналу роддома — врачам, акушеркам, медсестрам детского отделения, узистам и вообще всем-всем-всем! В день родов была жара. В предродовой нас было шестеро. Мне не хватало воздуха, я задыхалась. Ко мне постоянно подходила акушерка — давала кислород, проверяла мое состояние. Очень чуткое и внимательное отношение. Я даже удивилась: во время первых родов (проходили в другом городе) меня таким не баловали. В послеродовом все тоже было прекрасно! В один день я не очень хорошо себя чувствовала, и специалисты детского отделения предложили забрать сына на ночь, чтобы я могла немного поспать и восстановиться. Спасибо большое, что сделали мою встречу с младшим сыном идеальной!

 

Напомним, что принять участие в рубрике благодарностей врачам тульских роддомов могут все желающие. Для этого достаточно прислать свою историю и отзыв на редакционную почту news@myslo.ru. Не забудьте указать свое имя и, если желаете, имя своего ребенка/имена своих детей. А также приложить фото своей семьи!

Помните имена врачей, акушеров, медсестер, которые помогли вам стать мамой и папой? Прекрасно! Перечисляйте, мы с радостью опубликуем и передадим им от вас спасибо!

А если не помните, то не страшно: ваша благодарность «улетит» всему персоналу роддома. Уверяем, для каждого сотрудника тульских роддомов эти «спасибо» очень ценны и важны.

Мы в редакции обязательно прочитаем каждое письмо и постараемся опубликовать как можно больше важных посланий для медиков тульских роддомов. Давайте вместе говорить спасибо тем, кто помог случиться чуду!

 

Сюжет: Рожали, знаем!
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