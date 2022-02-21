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В Тульской области отменили QR-коды для постояльцев гостиниц
Соответствующий Указ подписал глава региона Алексей Дюмин.
Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня в регионе отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы или другие места коллективного пребывания.
С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.
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