В Тульской области отменили QR-коды для постояльцев гостиниц

Фото из архива MySlo

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня в регионе отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы или другие места коллективного пребывания.