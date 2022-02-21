новости
новости
Регистрация
В Тульской области отменили QR-коды для постояльцев гостиниц
Фото из архива MySlo

В Тульской области отменили QR-коды для постояльцев гостиниц

Соответствующий Указ подписал глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня в регионе отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы или другие места коллективного пребывания.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

 

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:17 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусные ограниченияQR-кодуказ губернатора Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк Александр Мошану выступит на Чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов
Туляк Александр Мошану выступит на Чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов
Из-за съёмок фильма на улицах Тулы введут ограничения для транспорта
Из-за съёмок фильма на улицах Тулы введут ограничения для транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.