«Академия Михайлова» одержала победу в матче с «Русскими Витязями»

Фото: пресс-служба МХК "Академия Михайлова"

Хоккеисты «Академии Михайлова» второй раз подряд встретились на льду с «Русскими Витязями». Игра прошла на Ледовой арене в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Шайбы забросили Даниил Жураков и Глеб Петров, принеся своей команде важных два очка.

Статистика матча: Броски: 31-68, Броски в створ: 15-44, Голы: 2-1, Вбрасывания: 32-41, Блокированные броски: 6-9, Силовые приемы: 8-5, Время в атаке: -, Штраф: 2-6. Голы: 0:1 Зинченко (Беляев, Магеря, 25:59), 1:1 Жураков (Кнауб, Кулаковский, 29:18), 2:1 Петров (Сивчук, Попов, 56:21).