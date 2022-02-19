новости
новости
Регистрация
«Академия Михайлова» одержала победу в матче с «Русскими Витязями»
Фото: пресс-служба МХК "Академия Михайлова"

«Академия Михайлова» одержала победу в матче с «Русскими Витязями»

Счет в начале второго периода открыли гости, однако туляки быстро отыгрались.

Хоккеисты «Академии Михайлова» второй раз подряд встретились на льду с «Русскими Витязями». Игра прошла на Ледовой арене в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Шайбы забросили Даниил Жураков и Глеб Петров, принеся своей команде важных два очка.

Статистика матча: Броски: 31-68, Броски в створ: 15-44, Голы: 2-1, Вбрасывания: 32-41, Блокированные броски: 6-9, Силовые приемы: 8-5, Время в атаке: -, Штраф: 2-6. Голы: 0:1 Зинченко (Беляев, Магеря, 25:59), 1:1 Жураков (Кнауб, Кулаковский, 29:18), 2:1 Петров (Сивчук, Попов, 56:21).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:35 0
Другие статьи по темам
Событие
Академия Михайловаспортхоккейный матчтульский хоккей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области выявлено 1710 случаев COVID-19, 8 пациентов скончались
За сутки в Тульской области выявлено 1710 случаев COVID-19, 8 пациентов скончались
В Привокзальном районе из-за аварии отключили холодную воду
В Привокзальном районе из-за аварии отключили холодную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.