В Привокзальном районе из-за аварии отключили холодную воду
После завершения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды.
По информации «Тулагорводоканала, до окончания аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул. Болдина д. 41а, 45, 47, 50, 57а, 59, 61,
- частный сектор: ул. Чехова,
- ул. Физкультурная,
- ул. Ленинградская,
- ул. Самокатная,
- ул. Тульская.
После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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