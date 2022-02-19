В Привокзальном районе из-за аварии отключили холодную воду

По информации «Тулагорводоканала, до окончания аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Болдина д. 41а, 45, 47, 50, 57а, 59, 61,

частный сектор: ул. Чехова,

ул. Физкультурная,

ул. Ленинградская,

ул. Самокатная,

ул. Тульская.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.