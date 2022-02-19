новости
новости
Регистрация
В Привокзальном районе из-за аварии отключили холодную воду

В Привокзальном районе из-за аварии отключили холодную воду

После завершения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды.

По информации «Тулагорводоканала, до окончания аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Болдина д. 41а, 45, 47, 50, 57а, 59, 61,
  • частный сектор: ул. Чехова,
  • ул. Физкультурная,
  • ул. Ленинградская,
  • ул. Самокатная,
  • ул. Тульская.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:09 −1
Другие статьи по темам
Событие
отключение водоснабженияотключение холодной водыотключат водуТулагорводоканалаварийно-восстановительные работы
Место
ТулаПривокзальный округ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Академия Михайлова» одержала победу в матче с «Русскими Витязями»
«Академия Михайлова» одержала победу в матче с «Русскими Витязями»
В страшном ДТП под Тулой погиб водитель, ещё два человека пострадали
В страшном ДТП под Тулой погиб водитель, ещё два человека пострадали
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.