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За сутки в Тульской области выявлено 1710 случаев COVID-19, 8 пациентов скончались
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
За последние сутки в Тульской области подтвердились 1710 заражений коронавирусом, 109 человек госпитализированы. 8 пациентов скончались, 405 – успешно выздоровели.
Общая статистика по региону за всё время пандемии выглядит так: 129215 заражений, 79394 случаев выздоровления и 4779 летальных исходов.
По состоянию на 19 февраля в России выявлено 15199720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 344755 летальных исходов, выздоровели 12217942 человека.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 2228 случаев заражения, 133 человека госпитализированы
17 февраля, в 11:19, 13 1729 -3
16 февраля, в 11:21, 34 2020 -2
15 февраля, в 11:02, 110 4713 -4
14 февраля, в 14:36, 55 6293 -5
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