За сутки в Тульской области выявлено 1710 случаев COVID-19, 8 пациентов скончались

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За последние сутки в Тульской области подтвердились 1710 заражений коронавирусом, 109 человек госпитализированы. 8 пациентов скончались, 405 – успешно выздоровели.

Общая статистика по региону за всё время пандемии выглядит так: 129215 заражений, 79394 случаев выздоровления и 4779 летальных исходов.

По состоянию на 19 февраля в России выявлено 15199720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 344755 летальных исходов, выздоровели 12217942 человека.