Тулячки успешно выступили на соревнованиях по спортивной гимнастике

В Белгороде прошёл чемпионат и первенство ЦФО по этому виду спорта.

Побороться за медали приехали спортсмены из Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Ярославской, Орловской, Тверской, Костромской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Ивановской, Московской и Смоленской областей.

В составе сборной Тульской области выступили Ирина Комнова, Екатерина Поликарпова, Елена Лиходольская, Полина Кожурова, Надежда Коржова, Елизавета Савельева. Они заняли третье место среди женщин в командном зачёте. В упражнении на бревне личную золотую медаль завоевала Ирина Комнова.

Среди девушек сборная команда Тульской области заняла 6 место. В её составе выступили Александра Кочеткова, Ангелина Черногаева, Виктория Чернова. Спортсменок подготовили Марина Назарова, Елена Гайдерова, Надежда Набокова, Елена Первова, Зинаида Роля, Оксана Вепринцева.