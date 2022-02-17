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Тулячки успешно выступили на соревнованиях по спортивной гимнастике

Тулячки успешно выступили на соревнованиях по спортивной гимнастике

В Белгороде прошёл чемпионат и первенство ЦФО по этому виду спорта.

Побороться за медали приехали спортсмены из Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Ярославской, Орловской, Тверской, Костромской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Ивановской, Московской и Смоленской областей.

В составе сборной Тульской области выступили Ирина Комнова, Екатерина Поликарпова, Елена Лиходольская, Полина Кожурова, Надежда Коржова, Елизавета Савельева. Они заняли третье место среди женщин в командном зачёте. В упражнении на бревне личную золотую медаль завоевала Ирина Комнова.

Среди девушек сборная команда Тульской области заняла 6 место. В её составе выступили Александра Кочеткова, Ангелина Черногаева, Виктория Чернова. Спортсменок подготовили Марина Назарова, Елена Гайдерова, Надежда Набокова, Елена Первова, Зинаида Роля, Оксана Вепринцева.

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вчера, в 07:44 +5
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