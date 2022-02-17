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Житель Заокского района хотел купить акции «Газпрома» и отдал мошенникам 4,7 млн рублей
Фото: u-f.ru

Житель Заокского района хотел купить акции «Газпрома» и отдал мошенникам 4,7 млн рублей

Чтобы собрать столь большую сумму, незадачливый инвестор взял несколько кредитов.

В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Они звонят своим жертвам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги. За прошедшие сутки десять жителей региона отдали преступникам 6,8 млн рублей.

Самый крупный ущерб понёс 59-летний житель Заокского района. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, неизвестный злоумышленник убедил потерпевшего, что может поспособствовать в покупке акций «Газпрома», и пообещал хорошую доходность.

Жертве пришлось взять несколько кредитов на сумму 4,7 млн рублей. Все деньги мужчина перевёл на счета, продиктованные преступником. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Тульской области в очередной раз напоминает основные правила, которые помогут избежать обмана:

  • Будьте максимально бдительны при общении с неизвестными собеседниками.
  • Все банковские операции по переводу денег следует производить в офисах финансово-кредитных организаций.
  • Запомните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
  • Не верьте, если вас убеждают перевести деньги на так называемые «защищённые счета» — такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.
  • Будьте предельно внимательны при переводе денежных средств,
  • Не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, карты или счета,
  • Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты,
  • Не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый на сайтах объявлений.
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вчера, в 08:25 +5
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