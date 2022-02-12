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В Туле стартовала «Лыжня России»

В Туле стартовала «Лыжня России»

В массовой лыжной гонке принимают участие 5000 человек.

Сегодня, 12 февраля, Тула присоединилась к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Спортивный праздник проходит в лыжероллерном центре «Веденино» на Косой Горе.
 
В этом году в гонках принимают участие 5000 человек. Самому маленькому лыжнику 2 года, самому взрослому — 77 лет.
 
Помимо Тулы, «Лыжня России» также проходит в Узловой, Новомосковске и Киреевске.
 
Большой фоторепортаж с соревнований смотрите позже на Myslo.

 

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"Лыжня России-2022", Фото: 2
"Лыжня России-2022", Фото: 3
"Лыжня России-2022", Фото: 4
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:27 0
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