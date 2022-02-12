В Туле стартовала «Лыжня России»

В массовой лыжной гонке принимают участие 5000 человек.

Сегодня, 12 февраля, Тула присоединилась к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Спортивный праздник проходит в лыжероллерном центре «Веденино» на Косой Горе.

В этом году в гонках принимают участие 5000 человек. Самому маленькому лыжнику 2 года, самому взрослому — 77 лет.

Помимо Тулы, «Лыжня России» также проходит в Узловой, Новомосковске и Киреевске.

Большой фоторепортаж с соревнований смотрите позже на Myslo.