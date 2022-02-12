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В Тульской области за сутки подтвердились 2570 случаев ковида, 259 человек госпитализированы
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки подтвердились 2570 случаев ковида, 259 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки ковид подтвердился у 2570 человек, 259 были госпитализированы, 410 выздоровели. Также сообщается, что скончались 10 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 113 908 случаев COVID-19, 76 533 заболевших вылечились, 4726 умерли.

Ситуация в России за сутки такова:

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