В Тульской области за сутки подтвердились 2570 случаев ковида, 259 человек госпитализированы

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки ковид подтвердился у 2570 человек, 259 были госпитализированы, 410 выздоровели. Также сообщается, что скончались 10 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 113 908 случаев COVID-19, 76 533 заболевших вылечились, 4726 умерли.

Ситуация в России за сутки такова: