Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки подтвердились 2570 случаев ковида, 259 человек госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки ковид подтвердился у 2570 человек, 259 были госпитализированы, 410 выздоровели. Также сообщается, что скончались 10 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 113 908 случаев COVID-19, 76 533 заболевших вылечились, 4726 умерли.
Ситуация в России за сутки такова:
вчера, в 16:20, 32 1235 -7
вчера, в 11:21, 27 2040 -3
10 февраля, в 12:00, 39 2364 -2
9 февраля, в 11:16, 59 2912 -2
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