В Туле вынесли приговор троим частным детективам

Они сливали заказчику данные о звонках, местонахождении пользователей.

Центральный районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении частных детективов Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева. Их обвиняли в нарушении тайны телефонных переговоров граждан, приобретении, хранении в целях использования и использовании заведомо поддельных штампов, печатей с целью облегчить совершение другого преступления.

По данным федеральных СМИ, частные детективы получили данные биллинга мобильников сотрудников ФСБ и передали эти полученные незаконным путем сведения оппозиционеру Алексею Навальному.

- Суд установил, что подсудимые за деньги предоставляли информацию о входящих и об исходящих телефонных, интернет и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей, адресах их нахождения и используемых средствах связи, — сообщается в материалах дела.

Такую информацию у операторов сотовой связи они запрашивали под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы, в связи с расследованием уголовных дел.

При этом подсудимые предоставляли поддельные судебные постановления, разрешающие получение указанных сведений, а также использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщает областной судебный департамент, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Приговором суда

Зайцеву и Каткову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 90 000 рублей.

Зеленцову — лишение свободы на 4 года в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения осужденным Зайцеву и Каткову до вступления приговора в законную оставлена прежней — в виде домашнего ареста. Зеленцов взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.